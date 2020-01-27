مغسلة سيارات تمنح عامليها إجازة بسبب برودة الطقس

أعلن أحد مراكز خدمة غسيل السيارات، ببريدة، عن منح عامليها إجازة خلال فترة الطقس البارد التي تمر بها معظم مناطق المملكة هذه الأيام.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، نشر خبير الأرصاد الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، لافتة موضوعة أمام إحدى مغاسل السيارات، مدون عليها عبارة «عملاءنا الكرام.. نظرًا لبرودة الجو نعتذر عن عدم غسيل السيارات.. مع تحيات إدارة المغسلة.. بريدة طريق السلام».

وقد اكتفى خبير الأرصاد الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، بالتعليق على تلك اللافتة بالقول: الراحمون يرحمهم الرحمن»، في إشارة إلى اللفتة الإنسانية التي قامت بها إدارة المغسلة تجاه العاملين لديها، وحرصها على عدم تعريضهم لأي أمراض بسبب موجة الطقس السيء التي تمر بها معظم مناطق المملكة هذه الأيام.

من ناحيتها، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يستمر الطقس البارد على معظم مناطق المملكة غدًا الإثنين.

وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير صادر عنها اليوم، إن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأجزاء الساحلية منهما، تتأثر، غدًا الإثنين، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

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وأشارت «الأرصاد» إلى تأثر معظم مناطق المملكة بموجة من الطقس البارد، فيما لم تستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

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