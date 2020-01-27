انفراج أزمة تعثر سوق خضار أبرق الرغامة

تم إنهاء كافة العوائق ومعالجة الملاحظات لتمكين المستثمر من استكمال مشروع حلقة الخضار والفواكه المركزية الجديدة في أبرق الرغامة، وأكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقام لـ«دوت الخليج» أنه تم معالجة الملاحظات مع المستثمر على أن يقدم الخطة الزمنية للانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل.

وفيما يخص السيول، قال البقمي «قام المستثمر بإعداد الدراسة الهيدرولوجية للموقع، وقدمت لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتم اعتمادها من قبل مدير عام مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة، وتعهد المستثمر بتنفيذ توصيات إدارة الدراسات والتصاميم على التقرير عند البدء في تنفيذ المشروع».

تعثر المشروع

كان مشروع السوق المركزي للخضار والفواكه في أبرق الرغامة متوقفا منذ أكثر من 12 عاما تقريبا، ولم ينجز خلال هذه السنوات الماضية، فمن بعد سيول كارثة جدة وتحديدا في عام 2009 تم إيقاف العمل في المشروع.

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ويجري العمل على استكمال المشروع شرق الخط السريع، وسيتم تنفيذ السوق المركزي الجديد وفق أعلى المعايير الإنشائية والتصميمات، وسيكون السوق مكيفا بالكامل وشاملا لجميع السلع من خضار وفواكه ومواد غذائية وأسماك ودواجن وغيرها من المواد الاستهلاكية.

السوق الجديد

يذكر أن السوق الجديد سيقام على مساحة تقدر بمليون متر مربع وتبلغ السوق الداخلية 400 ألف متر مربع و600 ألف متر سيتم تخصيصها لمستودعات تبريد كبيرة لحفظ المواد الغذائية، وتخصيص مساحة لخدمات المستهلكين للسيارات ومحطة وخدمات أخرى متكاملة.