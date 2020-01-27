انضباط في مدارس الرياض رغم البرد

في الوقت الذي اضطرت، أمس، إدارات تعليمية في شمال ووسط المملكة إلى تأخير الدوام المدرسي حوالي ساعتين لتبدأ الدراسة عند الساعة الـ9 صباحا، بسبب موجة البرد القارس الذي ضرب غالبية مناطق ومحافظات المملكة، شهدت المدارس في الرياض انضباطا مدرسيا رغم الدوام المبكر عند الساعة السابعة صباحا، من خلال حرص الطلاب والطالبات على الانتظام في الدوام، بحيث لم تسجل حالات غياب لافتة رغم وجود حالات غياب محدودة سببها الرئيسي هاجس البرد.

توقيت الدوام

استيقظ الطلاب والطالبات وأسرهم على تدني كبير في درجات الحرارة في الصباح الباكر التي سجلت 3 درجات مئوية بالتزامن مع توجههم لمدارسهم، حيث استمر توقيت الدوام في العاصمة الرياض كالمعتاد، ليبدأ في الساعة السابعة بعد توجيه تعليم الرياض قادة المدارس بممارسة صلاحيتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي في الأماكن المفتوحة، وإدخال الطلاب مباشرة لقاعات الدراسة لتجنيبهم برودة الطقس.

أبرد أيام

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حرصت الأسر على أن يرتدي أبناؤهم -لا سيما الصغار منهم- ملابس شتوية ثقيلة تغطي كامل أجسادهم لمواجهة البرودة التي يتوقع أن تستمر بالوتيرة نفسها خلال اليومين المقبلين قبل أن تخف تدريجيا اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري، كما توقع عدد من المختصين في الأرصاد، منهم الدكتور خالد الزعاق الذي قال لـ«دوت الخليج»، إن درجات الحرارة يمكن تقسيمها إلى درجات مقاسة تقيسها أجهزة الرصد، ودرجة محسوسة وهي التي تقيسها الأجساد وتشعر بها، مضيفا أن هذا الأسبوع هو أبرد أيام الشتاء الحالي، وفيه سجلت مدن الشمال كحزم الجلاميد وطريف 4 درجات تحت الصفر، وهي أدنى درجة تم تسجيلها خلال اليومين الماضيين، وأضاف الزعاق أنه في الجمعة الماضي دخل النجم الثاني من الشبط والمسمى «شباط ثاني»، ويستمر 13 يوما وفيه تشتد عصف الرياح الشمالية الباردة بعد دخول المنخفض القطبي على شمال المملكة، مشيرا إلى أنه بعد قرابة أسبوعين من الآن سيبدأ الشتاء في الانحسار، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي.

أقل من المعدلات

أشار الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إلى أن الشتاء الحالي سينتهي بشكل فعلي منتصف الشهر المقبل، وتحديدا في 12 رجب، لافتا إلى أنه خلال هذا الأسبوع تتدنى درجات الحرارة إلى أقل معدلاتها وتتجمد المياه في المواقع المكشوفة في بعض مناطق شمال المملكة، ناصحا الأسر بتدفئة أبنائها جيدا خاصة عند توجههم لمدارسهم صباحا، وكذلك أثناء الليل حيث ستستمر الموجة الباردة عدة أيام، قبل أن ترتفع درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 5 درجات عما سجلته أمس الأحد كأدنى درجات.