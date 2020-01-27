3 سنوات للبنية التحتية لمشروع نيوم

كشف الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، أنه سيتم الانتهاء من البنية التحتية لمشروع نيوم خلال 3 إلى 5 سنوات، وستبدأ نيوم بالظهور والوضوح للجميع.

أكاديميات أخرى

جاء ذلك خلال حفل تدشين انطلاقة أكاديمية نيوم ومراسم توقيع اتفاقيات شراكة بين شركة نيوم وجامعتي تبوك والأمير فهد بن سلطان تحت رعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان أمس، في ديوان الإمارة.

وأوضح النصر لـ«دوت الخليج» أنه سيتم إنشاء أكاديميات أخرى في القادم بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية ستزداد بناء على الرغبة في نوعية العمل الذي يُعد الإنسان له وما نتعلمه خلال الأشهر القادمة، وأضاف أن نيوم ليس مشروعا ثابتا بإسلوب معين يتطور ويكمن، فمشروع نيوم مشروع ضخم.

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خدمة الإنسان

أكد أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي، أن كل ذرة من تراب هذا دوت الخليج هي موطن لكل سعودي، وأن الإنسان السعودي أغلى من كل المشاريع، وأبان أن مسؤوليتنا في إمارة منطقة تبوك هو تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد لخدمة الإنسان في منطقة تبوك وأن تكون حياته أفضل ومكانته أفضل، وهذا ما نعمل عليه ونسعى له.

وتهدف الأكاديمية إلى تنمية القوى البشرية الوطنية وإيجاد آلاف الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المجتمع المحلي ليكونوا جزءا فعالا في تحقيق الرؤية الطموحة، وجزءا من مدخلات بناء مشروع نيوم المميز.