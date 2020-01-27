يوتيرنات بخميس مشيط تتسبب في حوادث مرورية

وقف محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط أمس، على مشروع دوارات الحي الراقي الخلفية الذكية والتي تم تنفيذها قبل أسابيع، وتتم إعادة معالجتها خلال أسبوع.

وعلمت «دوت الخليج»، أن المجلس المروري بالمحافظة نفذ عددا من اليوتيرنات لطريق الحي الراقي شرق المحافظة، للقضاء على التقاطعات والاختناقات المرورية، فيما تسبب ذلك المشروع الجديد في حدوث بعض المشاكل والحوادث المرورية، منها عكس مسارات الطريق من بعض قائدي المركبات.

وأضافت المصادر، أن المجلس البلدي بالمحافظة تلقى عددا من شكاوى بعض المواطنين بأحياء شرق المحافظة من المشروع الجديد، مؤكدين أنهم يعيشون على صفيح ساخن من المخالفات والحوادث المرورية، فيما وقف المجلس البلدي ومسؤولي المجلس المروري وبلدية المحافظة على الموقع لدراسة واقتراح الحلول بطلب من المجلس البلدي.

وتضمنت زيارة المحافظ أمس الاطلاع على النقاط السوداء التي كانت تعاني من اختناقات وحوادث مرورية، ومنها طريق الحي الراقي، والطريق الرابط بين طريق الملك سعود ووسط البلد وطريق الستين الرابط بين طريق الأمير سلطان والطريق الإقليمي، وطريق الأربعين الرابط بين طريق الملك فهد وطريق المحالة، مشددا على أهمية إنهاء كافة المشاريع بمواعيدها المحددة وعدم التأخر في التنفيذ والتسليم.