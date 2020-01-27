أمير القصيم يلتقي الشيخ الفنيخ بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة الرس

التقى أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، رئيسَ المحكمة العامة بمحافظة الرس الشيخ الدكتور عبدالرحمن صالح الفنيخ، الذي قدم للسلام عليه، بمناسبة تعيينه رئيسا للمحكمة العامة بمحافظة الرس. ورحب أمير القصيم بالشيخ الفنيخ، مثمنا الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاة، في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه هذا المرفق المهم بالمملكة، من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين. سائلا الله أن يعينه ويوفقه لأداء الأمانة العظيمة، في ظل إحقاق الحق وإبراء الذمة أمام الله تعالى، ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع، متمنيا له مزيدا من التوفيق والسداد في مهام عمله.

من جهته، عبرّ رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، على كريم تهنئته واستقباله له، ودعمه الدائم لكل ما يخدم ويطور المرافق القضائية.