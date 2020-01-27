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شكرا لقرائتكم رئيس فريق الادعاء بمحاكمة ترامب يتهمه بتهديده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خلال جلسات محاكمة عزله
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد رئيس فريق الادعاء في محاكمة عزل ترامب، آدم شيف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه له تهديدًا مباشرًا عبر تويتر.
وأجاب شيف على سؤال وجه له خلال حديثه مع قناة “NBC” الأمريكية، مساء الأحد، حول ما إذا كان يعتبر تغريدة ترامب الأخيرة تهديدًا له، قائلًا: إنه يعتقد أن هذا ما قصده ترامب تمامًا.
وكان ترامب نشر تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، هاجم خلالها شيف ووصفه بأنه مراوغ وسياسي فاسد، وشخص مريض، مؤكدًا أنه لم يدفع بعد ثمن ما فعله بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي هجوم ترامب على شيف خلال جلسات محاكمته أمام مجلس الشيوخ بتهمتي إساءة استغلال السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له، وقيامه بعد ذلك بعرقلة التحقيق بالكونجرس، تلك التهم التي ينكرها ترامب تمامًا.
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