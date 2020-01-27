ابن مساعد: السعودية فاتحة بيوت حتى أشد كارهيها

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

سخر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، من جملة “لا تتدخل في شؤوننا”، التي يرددها الكثير من الإعلاميين اللبنانيين في الوقت الذي يتدخلون فيه في الشأن السعودي.

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ونشر الأمير الشاعر تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال بها: “ما أوقحكم حين تستخدمون عبارة لا تتدخل في شؤون بلدنا!! فلم يبقَ شأن سعودي كبر أو صغر لم تتدخلوا فيه، وقنواتكم وصحفكم وظيفتها الأولى في الحياة هي التدخل في الشأن السعودي، ولولا ذلك لأقفلت، ولتوقفت الدولارات من الداعم الحصري، الشأن السعودي هو مصدر رزقكم، السعودية فاتحة بيوت حتى أشد كارهيها”.

وأوضح ابن مساعد في تغريدة أخرى أنه عندما انتقد حكومة دياب ووصفها بحكومة الخلايا النائمة لم يكن يقصد التدخل في الشأن اللبناني، فغرد قائلًا: “اعتبر البعض في لبنان تغريدتي عن حكومة دياب تدخلًا في الشأن اللبناني، وبرغم أنني فندت ذلك بوضوح، وبرغم أنني أمثل نفسي فقط فيما أكتبه”.

وأضاف: “لابد من التوضيح أن التغريدات إن كانت تُعتبر تدخلًا في شأن بلد آخر فهي تدخل في الشأن الإيراني وليس اللبناني، خوش آمديد”.

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