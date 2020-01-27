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شكرا لقرائتكم تفاصيل تكريم تركي الحنيني ومريم الشمري لإنقاذهما حياة مصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خففا مضاعفات الإصابات وأوقفا النزيف حتى وصول الإسعاف
متابعات الخليج 365 - واس
كرم الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن وبحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي في مكتبه بالمحافظة اليوم، تركي مطر الحنيني ومريم رفاع الشمري على جهودهم النبيلة والإنسانية وتقديرًا لمساهمتهم في إنقاذ حياة المصابين الذين تعرضوا لحادث سير على طريق حفر الباطن أم عشر وتقديمهم الإسعافات الأولية وتخفيف مضاعفات الإصابات وإيقاف النزيف حتى وصول الإسعاف.
وأكد أن العمل الذي قاموا به يعبر عن الإنسانية والقيم التي حثنا ديننا الإسلامي عليها تجاه جميع فئات المجتمع.
وأضاف أن هذه البلاد قيادةً وشعباً أخذوا المبادرة في الأعمال التطوعية الخيرية والمشاركة فيها التي تمثل مظهراً من مظاهر التكافل ، والتعاون والرحمة، والإيثار، والمبادرة، وإخلاص النية الله – تعالى -، وأن ممارسته تنعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع على حد سواء.
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