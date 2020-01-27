شكرا لقرائتكم غبار على منطقتي مكة والمدينة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-26 طقس بارد على معظم مناطق المملكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الاثنين. Advertisements وتوقعت الأرصاد أن يستمر الطقس البارد على معظم مناطق المملكة، حيث تتأثر منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منهما بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. كما تتأثر معظم مناطق المملكة بموجة من الطقس البارد بحسب الأرصاد، كما لم تستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غبار على منطقتي مكة والمدينة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.