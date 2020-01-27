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شكرا لقرائتكم يحيى الهلي: حائل متنوعة التضاريس وأبناؤها قادرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أكد أن رالي 2020 سيحظى بتنافس قوى
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
أكد بطل العالم للراليات الصحراوية، الإماراتي يحيى الهلي، أن رالي حائل 2020 سيحظى بتنافس قوى في ظل وجود متسابقين بارعين، متوقعًا أن يشهد نجاحًا جديدًا يضاف إلى نجاحاته المتواصلة طوال الـ15 عامًا الماضية في ظل تضافر جهود شركاء النجاح.
وأضاف الهلي، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن أبناء حائل أصبحوا ذوي خبرة عالية من خلال مشاركاتهم السابقة وتحقيق نتائج إيجابية في سنوات مضت، واصفًا تضاريس حائل بأنها السهل الممتنع والجذابة، وأي سائق راليات يطمح للمشاركة فيها خاصة، وأنه تظاهرة رياضية ومحطة في كل عام تنعكس على الاقتصاد والسياحة.
ويحظى الهلي بشعبية جارفة على مستوى الخليج العربي، وخاصة من أبناء منطقة حائل في المملكة، حيث يطلقون عليه لقب “صديق رالي حائل”؛ نظرًا لمشاركاته في جميع بطولات رالي حائل، حتى وإن لم يكن متسابقًا يجدونه مشاركًا في تشجيع زملائه.
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