السعودية | بالأسماء.. “التجارة” تُشهر بـ 9 مدانين أصدروا شيكات بدون رصيد

الخليج 365 - الرياض- نشرت “وزارة التجارة والاستثمار”، اليوم الأحد، قرار بالتشهير بـ 9 أشخاص، بعد أن قاموا بإصدار شيكات بدون رصيد.

ونشرت الوزارة على حسابها في موقع “تويتر”، قائمة بأسماء المدانين التسعة، والعقوبات المفروضة عليهم، والتي تراوحت ما بين السجن شهرًا واحدًا وخمسة أشهر، ودفع غرامة مالية ما بين ألف إلى 30 ألف ريال.

وجاءت أسماء المدانين كالآتي:

– عبد الله بن سالم الحامد – غرامة مالية 4 آلاف ريال، والتشهير على نفقته.

– علي بن محمد العمري – غرامة مالية 3 آلاف ريال، والتشهير على نفقته.

– عبد الله بن سعود العتيبي – غرامة مالية ألفين ريال، والتشهير على نفقته.

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– يحي شوعي كليب الملحاوي – وصدر ضده حكمان أولهما السجن لمدة 5 أشهر وغرامة 3 آلاف ريال والتشهير على نفقته، والثاني غرامة ألفين ريال والتشهير على نفقته.

– إبراهيم بن عبدالله نفيسة – غرامة مالية ألف ريال، والتشهير على نفقته.

– يوسف بن فرحان الخالدي – السجن 4 أشهر، وغرامة 3 آلاف ريال، والتشهير على نفقته.

– أحمد بن محمد القرني – السجن 4 أشهر، وغرامة 30 ألف ريال، والتشهير على نفقته.

– محمد بن صالح العمري- السجن لمدة شهر، وغرامة 5 آلاف ريال.

– وليد بن سعيد العبيد – غرامة 10 آلاف ريال، مع التشهير.