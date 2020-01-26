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شكرا لقرائتكم فيديو.. ضبط جريمة تستر تجاري لمنشأة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صدر حكم بإخلاء المكان من جميع الموظفين
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، بعد التحرّي والرصد، جريمة تستر تجاري لمنشأة تجارية داخل مبنى سكني في الرياض.
ونشرت التجارة مقطع فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، يبين عملية ضبط جريمة التستر التجاري، حيث صدر حكم بإخلاء المكان من جميع الموظفين.
ودعت التجارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي حالات تستر تجاري، خاصة مع وجود مكافأة مالية لكل من يبلغ عنها.
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