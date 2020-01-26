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شكرا لقرائتكم فنون الباحة ترد على فيديو مسرحية تهامتنا أحلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لم يكن ضمن سياق العمل بل بعد نهاية المسرحية
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
أثارت مسرحية “تهامتنا أحلى”، والتي أقيمت ضمن مهرجان ربيع الباحة 41، حالة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو لبعض ممثلي المسرحية أدوا دور المرأة في اللبس والرقص، وكان محل استهجان من البعض ورضا من البعض الآخر.
وقال مدير العلاقات والإعلام بجمعية الثقافة والفنون بالباحة، طلال خلوفة، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن المسرحية اجتماعية تتحدث عن دور المرأة في المجتمع سابقًا ومشاركتها في الرعي والزراعة والعمل في المنزل، كما أنه تعالج بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع، والتصوير قص جزءًا بعد نهاية العمل؛ مما أساء لفكرة العمل بشكل عام.
ولفت إلى أن المقطع المنتشر ليس ضمن العمل بل بعد نهاية المسرحية، ومع صوت الشيلات تم تفاعل الشباب بشكل شخصي خارج النص.
من جهة أخرى، قال الممثل في المسرحية سعيد عالي الزهراني: إن الممثلين قاموا بدور المرأة داخل العمل، كما دار النقاش عن دورها وبعدها تم تشغيل شيلة تفاعل كل ممثل حسب طريقته معها.
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