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350 ألف يورو أرباح فرانكفورت في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - فرانكفورت

أوضح نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم أمس أن أرباحه في السنة المالية المنصرمة (أول يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019) بلغت نحو 337 ألف و500 يورو.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لأعضاء النادي الذي يدير إلى جانب نشاط كرة القدم، عددا من الرياضات الأخرى التي انضمت إليها حديثا رياضة سباق الدراجات الهوائية.

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وتعمل الشركة المساهمة القائمة على نشاط كرة القدم بنظام التعهيد، وقد بلغت مبيعاتها مستوى قياسيا تجاوز 200 مليون يورو بعد فوز النادي بكأس ألمانيا 2018، ووصوله إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت الأرباح في السنة المالية 2018 / 2017 وصلت إلى 339 ألف يورو، كما واصل عدد الأعضاء الزيادة من 50 ألف عضو في الجمعية العمومية قبل عامين، إلى ما يزيد على 80 ألف عضو في الجمعية الحالية.

وفي هذا الصدد، أوضح اينتراخت فرانكفورت أنه يحتل المركز السادس على مستوى أندية ألمانيا والمستوى 22 على مستوى أندية العالم من حيث عدد الأعضاء.