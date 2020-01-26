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خاصية جديدة لتبادل الملفات بين هواتف جالاكسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سول طورت شركة الالكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس خاصية جديدة لتبادل الملفات بين هواتف جالاكسي الذكية التي تنتجها على غرار خاصية «أير دروب» الموجودة في هواتف آيفون. Advertisements وتعرف الخاصية الجديدة باسم «كويك شير» أو «التبادل السريع» وتعمل مع نظام التشغيل أندرويد. وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين تبادل الصور والفيديوهات وغيرها من الملفات بين أجهزة سامسونج. ويعتقد خبراء أن الخاصية ستكون مدعومة فقط من الهاتف الذكي جالاكسي إس 20 وهو الهاتف المنتظر من سامسونج والمتوقع الكشف عنه في 11فبراير المقبل خلال مؤتمر للشركة الكورية الجنوبية في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.



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