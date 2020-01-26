شكرا لقرائتكم خبر

مبيعات ألعاب للهواتف الذكية في كوريا تتجاوز 3.6 مليارات دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سول

أظهرت بيانات قطاع الألعاب في كوريا الجنوبية أن مبيعات سوق الألعاب للهواتف في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 5.2% على أساس سنوي، لتتجاوز 4.2 تريليون وون (3.2 مليارات دولار) العام الماضي.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس الأحد، أنه وفقا للبيانات الصادرة عن منصة البيانات الضخمة المتخصصة في الهواتف «ايجاووركس»، فقد بلغت مبيعات الألعاب في متاجر تطبيقات الهواتف الثلاثة، متجر «جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد»، ومتجر «تطبيقات آبل لأجهزة الأيفون»، ومتجر «وان» ما مجموعه 4.29 تريليون وون العام الماضي.

Advertisements

وأظهرت البيانات أن متجر «جوجل بلاي» حقق مبيعات بقيمة 3.37 تريليون وون العام الماضي، بنسبة 78.6% من مجموع المبيعات. وجاء متجر «وان» في المركز الثاني، ومتجر «تطبيقات آبل» في المركز الثالث.

وعلى أساس شهري ارتفعت المبيعات بصورة حادة في نوفمبر الماضي، عندما أطلقت شركة «إن سي سوفت» لعبة «لينياج 2 إم» وهي لعبة متعددة اللاعبين على الانترنت.

وأظهرت البيانات أن شركة «إن سي سوفت» حققت أكبر حصة في السوق بنسبة 21.5%، تلتها شركة «نت ماربل» بنسبة 11.7%، وشركة «نيسكون» بنسبة 5.1%.

وتبين أن متوسط المدة التي يقضيها اللاعب هي 29.3 ساعة شهريا، وأن فئة الثلاثينيات من العمر كانت تقضي أطول مدة في الألعاب، حيث بلغ متوسطها44.1 ساعة.