اخبار السعوديه

الفيضانات تودي بحياة 30 شخصا في البرازيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

الفيضانات تودي بحياة 30 شخصا في البرازيل
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ريودي جانيرو

لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة جنوب البرازيل، وفقا لما ذكره موقع «جي 1» الإخباري الالكتروني.

Advertisements

وقالت هيئة الدفاع المدني في ولاية ميناس جريس إن 17 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

وذكرت خدمة الطقس البرازيلية «إنميت» أن العاصمة الإقليمية بيلو هوريزونتي شهدت خلال اليومين الماضيين هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ نحو 100 عام.

وأجبرت الانهيارات الأرضية 2600 شخص في بيلو هوريزونتي على مغادرة منازلهم.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيضانات تودي بحياة 30 شخصا في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا