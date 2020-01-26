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الفيضانات تودي بحياة 30 شخصا في البرازيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ريودي جانيرو

لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة جنوب البرازيل، وفقا لما ذكره موقع «جي 1» الإخباري الالكتروني.

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وقالت هيئة الدفاع المدني في ولاية ميناس جريس إن 17 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

وذكرت خدمة الطقس البرازيلية «إنميت» أن العاصمة الإقليمية بيلو هوريزونتي شهدت خلال اليومين الماضيين هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ نحو 100 عام.

وأجبرت الانهيارات الأرضية 2600 شخص في بيلو هوريزونتي على مغادرة منازلهم.