شكرا لقرائتكم خبر

باكستان تحتج على استهداف الهند للمدنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ إسلام أباد استدعت وزارة الخارجية الباكستانية أمس القائم بالأعمال بالسفارة الهندية لدى إسلام أباد للاحتجاج على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير. وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أنه تم تسليم الدبلوماسي الهندي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأن القوات الهندية تتعمد استهداف المدنيين الأبرياء، مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، ويزيد من توتر المنطقة.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تحتج على استهداف الهند للمدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.