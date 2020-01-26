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البعثة الأممية تحذر من انهيار الهدنة في ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ طرابلس عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أسفها الشديد وإدانتها للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد خلال مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الحالي.



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