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17 مخالفة في مشاغل نسائية بسكاكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - سكاكا

رصدت الرقابة النسائية بأمانة منطقة الجوف خلال جولاتها الرقابية 17 مخالفة في محلات مستحضرات داخل سكاكا، تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، وسوء نظافة المعدات ووجود أدوات تالفة، ومستحضرات منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة العامة للموقع، كما صادرت 378 من المعروضات تحتوي على مواد منتهية الصلاحية وبعضها مجهولة المصدر.

وأوضحت مديرة القسم النسائي في أمانة الجوف بشرى الرويلي أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، ونظامية المنشآت من حيث وجود التراخيص اللازمة والشهادات الصحية للعاملات ووجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها.