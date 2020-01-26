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6 فئات لجائزة النشاط بتعليم الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خالد اليوسف _ الطائف حددت إدارة النشاط الطلابي في تعليم الطائف ست فئات لجائزة الجائزة النشاط، تشمل: المدرسة المتميزة والمشروع المتميز وفريق ساعة النشاط والطالب المتميز والقسم المتميز، والمشرف المتميز التي تشمل مشرفي إدارة النشاط الطلابي. وكان مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي دشن الجائزة أمس بحضور المساعد للشؤون التعليمية المكلف محمد النفيعي، ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي، وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين، وتهدف الجائزة التي ستنفذها إدارة النشاط الطلابي خلال الفصل الدارسي الثاني إلى تشجيع المعلمين والطلاب على المشاركة الفاعلة في ساعة النشاط، واستنهاض الأفكار الإبداعية في اقتراح وتنفيذ الأنشطة والاهتمام بميول الطلاب، وإشباع رغباتهم واستثمار قدراتهم وتحفيزهم، وخلق بيئة تنافسية إبداعية محفزة للمستفيدين والقائمين على برامج النشاط.



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