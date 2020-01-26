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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجين الأحمدي - جدة
في حين تشهد مناطق ومحافظات المملكة هذا الأسبوع موجة برد نبهت لها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فوض وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مديري تعليم المناطق بتعليق الدراسة أو تأخيرها بسبب الظروف الجوية حفاظا على سلامة منسوبي التعليم. وحرصت بعض الإدارات أمس على تأخير بدء الدوام الرسمي بالإضافة إلى إلغاء الطابور الصباحي في مناطق أخرى تشهد انخفاضا أكبر في درجات الحرارة، وبادرت إدارات بعض المناطق بمنح صلاحية التعليق أو التأخير لقائدي وقائدات المدارس بشكل مباشر وأسرع لمصلحة الطلاب ومنسوبي التعليم.
وأوضح نائب الرئيس لشؤون الأرصاد والمتخصص في نمذجة العواصف الرعدية أيمن غلام أن «بعض الجهات اتخذت تدابيرها، خاصة فيما يختص باصطفاف الطلبة والطالبات في مدارسهم في الصباح الباكر، وبسبب برودة الطقس على مناطق المملكة نتابع إمكانية تعليق الدراسة أو تأخير أوقات الدوام الرسمي وسيتم الإعلان فورا حال صدور أي قرار».
- تعليم (الغاط ، الزلفي): تأخير بداية الدراسة إلى 8 صباحا من الأحد - الخميس
- تعليم تبوك: تأخير بداية الدراسة إلى 8:30 صباحا
- تعليم الرياض: إلغاء الطابور الصباحي.
- تعليم الطائف: إلغاء الطابور الصباحي.
- تعليم القصيم: إلغاء الطابور الصباحي للأحد وبداية الحصة 8:30 صباحاً
- تعليم حائل: تأخير بداية الدراسة يومين إلى الساعة 9 صباحا.
كانت هذه تفاصيل خبر الموجة الباردة تجبر إدارات تعليم على إلغاء الطابور الصباحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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