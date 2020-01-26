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514 لوحة إرشادية مكانية بالمسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المجموعة الأولى من اللوحات الإرشادية الجديدة بالمسجد الحرام الخاصة بالمسعى، ضمن مبادرة تطوير منظومة خدمات الإرشاد المكاني في الحرمين الشريفين، وذلك لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وعلمت «مكة» أن رئاسة شؤون الحرمين تعكف على عمل 514 لوحة إرشادية مكانية لأنحاء المسجد الحرام كافة، أنهت منها اللوحات الخاصة بالمسعى، حيث تعمل على تركيبها في جميع أجزاء المسعى خلال الأيام المقبلة.

وتهدف اللوحات الإرشادية الجديدة إلى تحديد الاتجاهات من دخول وخروج ضيوف الرحمن لتيسير وصولهم إلى المواقع التي يريدونها دون عناء أو مشقة.

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وتأتي اللوحات بأشكال ومقاسات مختلفة تتوافق مع التصميم العمراني للمسجد الحرام، وروعيت فيها الألوان المناسبة ومقاسات خط النص والإشارات، من أجل ضمان وضوحها للزوار والمعتمرين داخل أروقة الحرم المكي، كما أنها جاءت باللغتين العربية والإنجليزية، في حين ما زالت الدراسة قائمة على وضع اللوحات الإرشادية الجديدة في دورات المياه والتوسعة الثالثة والمطاف.

1 المسعى

2 التوسعة السعودية الثالثة

3 المطاف

4 دورات المياه