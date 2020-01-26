إغلاق 140 ورشة مخالفة في رغامة جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
أغلقت بلدية أبرق الرغامة بمشاركة الجهات الأمنية 140 ورشة صناعية، إلى جانب ضبط 47 شخصا من العمالة المخالفة ومصادرة معدات، وذلك خلال حملتها التفتيشية بالنطاق.
وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد القحطاني أن الفرقة الميدانية المشكلة من الجهات الأمنية بالمحافظة وبلدية أبرق الرغامة الفرعية، باشرت حملة على الورش المخالفة داخل الأحياء السكنية، والتي أسفرت عن إغلاق 140 ورشة تمارس الأنشطة المحظورة داخل الأحياء السكنية، مبينا أنه جرى مصادرة المعدات وضبط 47 من العمالة المخالفة من قبل الجهات الأمنية، فيما لا يزال العمل جار حتى يتم إغلاق جميع الورش المخالفة داخل نطاق الفرع.
وأشار رئيس بلدية أبرق الرغامة إلى استمرار جهود البلدية في تحسين الخدمات البلدية المقدمة للسكان، بما في ذلك أعمال رقابة الأسواق والأغذية وأعمال النظافة، وصحة البيئة ومراقبة المباني والتعديات.
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