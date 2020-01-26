إزالة 1350 ملصقا إعلانيا مخالفا بالخبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام
أزالت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة النظافة خلال الأسبوع الماضي 1350 ملصقا إعلانيا من اللوحات الإعلانية والإرشادية والأماكن العامة، وذلك ضمن حملتها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي أن البلدية كثفت جهودها لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المحافظة، وذلك عن طريق إزالة الملوثات البصرية مثل الملصقات الإعلانية والدعائية على اللوحات الإرشادية أو الجدران وأعمدة الإنارة وعدادات الماء والكهرباء في الشوارع والميادين العامة، نظرا لما تسببه هذه الملصقات من طمس وإخفاء المعلومات الموجودة على اللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى كونها تشوه المظهر العام للمحافظة.
وأضاف أن البلدية ستتخذ الإجراءات النظامية حيال هذه المخالفات، وسيطبق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، وذلك للحد من تلك المخالفات والحفاظ على المظهر العام للمدينة من التلوث البصري.
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