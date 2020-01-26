أمير مكة يشدد على أهمية إنجاز مشروع مركز الشميسي الأمني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل أن المملكة، قيادة وحكومة وشعبا، وضعت خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم على قائمة أولوياتها، منوها بضرورة تضافر كل الجهود لتحقيق ذلك.
وشدد الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه اجتماعا في مقر الإمارة بجدة أمس، لمناقشة سير العمل في مشروع المركز الأمني بالشميسي، على أهمية تنفيذ الجهات كافة للأعمال المطلوبة منها في المشروع، ليتم إنجازه في الوقت المحدد، مما يحقق الاستفادة المرجوة منه في خدمة الحجاج والمعتمرين، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة توفير وسائل التقنية في مشاريع المنطقة كافة.
وبحسب العرض عن المشروع الذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، فإنه سيكون جاهزا في رجب المقبل، ويجري حاليا تنفيذ أعمال زيادة عدد المسارات المخصصة لحركة المركبات من 8 إلى 16 مسارا، إضافة لتوفير التقنيات الحديثة في نقاط الفرز، مما يسهم في تقليل الوقت وتوفير الجهد وزيادة الكفاءة، فيما يحوي المشروع عددا من المرافق للجهات الحكومية، ومقارا للسكن، ومسجدا، ومرافق خدمية، الأمر الذي من شأنه تقليص فترة انتظار القاصدين في أوقات الذروة، وخدمة أهالي وزوار العاصمة المقدسة.
أهداف المشروع:
- تحسين المشهد البصري لنقاط الفرز
- التيسير على القادمين لمكة خلال الحج والعمرة
- انعكاسه على الانطباع الأول للحجاج والمعتمرين
يجري حاليا:
- زيادة عدد مسارات حركة المركبات من 8 إلى 16 مسارا
- إنشاء مقار للجهات الحكومية وللسكن ومسجد ومرافق خدمية
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