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المركز العدلي يعالج 17 ألف عملية قضائية وتقنية في أسبوعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أسهم مركز العمليات العدلي في معالجة نحو 17 ألف عملية خلال أسبوعين، تنوعت بين عمليات متعلقة بالقضاء، والتنفيذ، والتوثيق، وكذلك التقنية، وذلك ضمن إسهاماته في رفع معدلات الأداء بالمرافق العدلية، عبر رصده مكامن الخلل في بعض الخدمات.

وكشفت وزارة العدل أن غرف العمليات بالمركز تتواصل مع المرافق المعنية، للوقوف على العوائق والتحديات لتجاوزها؛ مما أدى إلى تغير إيجابي في مؤشرات الأداء، مبينة أن المركز يؤدي مهمته من خلال 109 مؤشرات استراتيجية، تمكنه من متابعة أداء المرافق لحظيا وتحليل أعمالها وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشروعات الوزارة، حيث تشرف عليها مجموعة من غرف العمليات الفرعية، تقدم تقارير متابعة الأداء.

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وأوضحت الوزارة أن غرفة عمليات التوثيق، سجلت أعلى عدد من العمليات بـ8816 عملية، فيما انخفض متوسط مدة إنجاز الوكالات في كتابات العدل من 13.52 دقيقة إلى 13.46 دقيقة.

وتكفل المؤشرات التي يرصدها مركز العمليات العدلي للمستفيدين عوائد تنعكس على قضاياهم وسيرها في المحاكم والدوائر القضائية، ومن أبرزها: تقليل مدد إغلاق القضايا، زيادة عدد القضايا التي تحل عبر مكاتب المصالحة، إغلاق القضايا في أقل عدد ممكن من الجلسات، تقليل أيام الحكم في قضايا الاستئناف، تحسين رضا المستفيدين من خدمات الجهات العدلية، مباشرة القضايا المحالة بين المحاكم دون تحديد مواعيد.

أعلى المحاكم أداء في المؤشرات

المحكمة العمالية بمكة المكرمة

المحكمة العمالية بأبها

المحكمة العمالية ببريدة

المحكمة العمالية بالمدينة المنورة

المحكمة الجزائية بالقطيف

المحكمة العامة بمحافظة الشماسية

محكمة الأحوال الشخصية بالدمام

محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة

محكمة التنفيذ بالأحساء

محكمة التنفيذ في الخبر

محكمة التنفيذ بجدة

محكمة التنفيذ بأبها

محكمة التنفيذ بجازان

أعلى 5 كتابات عدل في المؤشرات

كتابة العدل الثانية بمحافظة الأحساء

كتابة العدل الثانية غرب المدينة المنورة

كتابة العدل بأبها

كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض

كتابة العدل الثانية بخميس مشيط