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ملتقى يناقش مهارات الممارسة في طب الروماتيزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

افتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أمس ملتقى مهارات الممارسة العملية في طب أمراض الروماتيزم في نسخته العاشرة، الذي نظمه كرسي الزايدي لأمراض المفاصل والروماتيزم بالجامعة، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني، وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور محمد الصوفي، ووكلاء العمادة.

وأوضح أستاذ طب الباطنة والروماتيزم، المشرف العام على كرسي الزايدي لأبحاث أمراض المفاصل والروماتيزم بكلية الطب في جامعة أم القرى، الدكتور هاني المعلم أن الملتقى شهد مشاركة طبية وأكاديمية مميزة تبين أهمية وأهداف كرسي الزايدي في التوعية بأمراض الروماتيزم، مؤكدا أهمية التركيز على الكشف المبكر، واستخدام أحدث الطرق الطبية في الكشف السريري لمريض الروماتيزم.