عبر رابط “نظام نور” الرسمي تسجيل حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1441-2020

عبر موقع نور الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، يتم التسجيل لطلبات حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، بوزارة التربية والتعليم للعام 1441-2020، حيث أكد وزير التعليم السعودي “حمد الشيخ” أن الوزارة قد حددت موعد لتسجيل طلبات حركة النقل الخارجي لهذا العام،على أن يبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 26/5/1441 حتي 26/6/1441 وسوف تقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية SMS بنتيجة الحركة النهائية، بعد الانتهاء من فحص الطلبات و تقديم التظلمات و بحثها.

و يعتبر نظام نور هو السبيل الوحيد المعتمد لتسجيل طلبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1441-2020، فهو معتمد من وزارة التعليم السعودية لتقديم عدد من الخدمات لأعضاء المنظومة التعليمية و الطلاب، لذلك يقوم المعلم أو المعلمة الراغبين في تقديم طلب النقل الخارجي، التسجيل على نظام نور الرسمي و إتباع الخطوات للتسجيل.

رابط التسجيل لطلب النقل الخارجي 1441 “نظام نور”

للدخول لتسجيل طلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1441 الدخول على “موقع نور الرسمي”

يقوم المعلم أو المعلمة بالدخول على موقع نور بإسم المستخدم وكلمة المرور، حيث يتم التسجيل ثم الضغط على خدمات شئون المعلمين ثم الضغط على التسجيل حركة النقل الخارجي، و فيما يلي الدليل الإرشادي لتسجيل طلب النقل الخارجي.

فيديو توضيحي لتسجيل طلب النقل الخارجي للمعلمين و المعلمات 1441

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طريقة التسجيل بالخطوات للنقل الخارجي بوزارة التعليم السعودية عبر “نور”

موعد إعلان نتائج النقل الخارجي للمعلمين و المعلمات 1441

سيكون موعد إعلان نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1441، في التاسع من شعبان 1441، على أن يكون موعد تقديم التظلمات بدايةً من 9- 18 شعبان 1441، و تقوم الوزارة بفحص التظلمات حتي يتم إعلان النتائج النهائية آواخر شعبان 1441.