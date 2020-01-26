شكرا لقرائتكم خبر عن خطر قاتل : السلطات السعودية تصدر تحذيرات هــامة وعــاجلة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسود أجواء شديدة البرودة العاصمة السعودية الرياض ومناطق أخرى في المملكة، إذ يستمر تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل.





وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل بتعليق الدراسة وتأجيلها خلال هذه الأيام التي يشتد فيها البرد لدرجة كبيرة مدشنين وسم (#تعليق_الدراسة)، مؤكدين أن سلامة الطلبة والحفاظ عليهم مسؤولية الأهل والجهات التعليمية في المملكة.

قد يهمك ايضاً:

خطر قاتل : السلطات السعودية تصدر تحذيرات هــامة وعــاجلة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة (فيديو)



عاجل : اول (فيديو) لقائد عسكري كبير يصرح من وسط مديرية نهم ويكشف حقيقة إعلان الحوثيين السيطرة عليها..! (شاهد)



عاجل : إليكم آخر المستجدات من الجوف وأين تدور المعارك؟.. وكيف تعامل طيران التحالف مع تعزيزات الحوثيين المتجهة إلى مناطق المواجهات؟



ورد للتو: السلطة المحلية الشرعية بصنعاء تطلق نداء استغاثة وتدعو لتدخل سريع وعاجل



عاجل : في تصريح مزلزل قبل قليل.. محافظ مأرب ”سلطان العرادة“ يزف البشرى ويطمئن الشعب ويكشف حقيقة وتفاصيل معارك ”نهم“ (شاهد ماقاله)



عاجل : قناة العربية تبث مشاهد حية مباشرة من وسط خطوط التماس تكشف هوية القوات المتقدمة في معارك نهم بصنعاء(فيديو)



عاجل : خلافا لما نشرته بعض ”المطابخ الاعلامية”.. مصادر ميدانية تقطع الشك باليقين وتكشف حقيقة التطورات العسكرية في جبهتي نهم والجوف



عروس تصدم ابن عمتها في ليلة الدخلة بما لا يخطر على باله .. وهذا مافعلته به وأصابته بالانهيار!



المغامسي يفجر مفاجأة بشأن ولاية النساء ويبدي رأيه حول تنصيب هذه المرأة كـ”ملكة” للبلاد (فيديو)



كارثة في السعودية .. نسخة من القرآن الكريم مترجمة للعبرية ومعتمدة من مجمع الملك فهد بها أكثر من 300 خطأ.. “شاهد”



Advertisements

وأخيرًا.. الجيش اليمني يخرج عن صمته ويفاجئ الجميع: هذا ما يحدث في نهم والجوف وهذه حقيقة وصول الحوثيين مأرب (فيديو)



الموت يفجع الرئيس التركي أردوغان في حادث مروع والملك سلمان وولي عهده يعزون شعب تركيا



السعودية تعلن شراء ’’قناة الجزيرة’’ وتحويلها إلى قناة رسمية تابعة للمملكة.. واتفاق تأريخي مع ‘‘أمير قطر’’



راقصات شبه عاريات.. حفل زفاف أسطوري في العاصمة السعودية الرياض ومفاجأة بشأن هوية العروس !! (فيديو)



مدرس ‘‘وسيم يوسف’’ في الثانوية يفجر ‘‘فضيحة جنسية’’ مزلزلة بشأنه ويكشف وصية والده ويعترف: فشلت في تنفيذها (صورة)



هل تذكرون غانم الدوسري الذي كشف تفاصيل مقتل اللواء الفغم؟؟.. شاهد المفاجأة التي فجرها اليوم عن محمد بن سلمان (شاهد)



بكل جراءة : الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تثير غضب السعوديين بصورتين جريئتين.. وشم على ذراعها ومايوه ع البحر



عريس يفشل في الدخول على العروس وإتمام العملية الأولى معها.. وبعد أيامانتقم منها بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد



الإعلامية السعودية ‘‘روزانا اليامي’’ تعترف بكل جراءة بعلاقتها الحميمية مع هذا الرجل: مارست معه لسنوات وغيري كثير! (فيديو)



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، بتوالي انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس على كافة مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الشرقية، الرياض تمتد إلى منطقة نجران.





وأفادت بأنه يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل)، وعلى أجزاء من القصيم والأجزاء الشمالية لمناطق (الرياض، الشرقية والمدينة المنورة).

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تصدر وسم "برد_موت" ووسم "برد_الرياض" قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة، إذ نشر العديد من المغردين صورا ومقاطع توثق الحالة المناخية ومعاناتهم مع البرد هذه الأيام.

من جهته، قال الدكتور خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: " إن درجة الحرارة تنقسم إلى قسمين، مقاسة ومحسوسة، وهذا الأسبوع ستكون المحسوسة متدنية وهو أبرد أسابيع السنة".