عاجل : إليكم آخر المستجدات من الجوف وأين تدور المعارك؟.. وكيف تعامل طيران التحالف مع تعزيزات الحوثيين المتجهة إلى مناطق المواجهات؟

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عدن - ياسمين التهامي - لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش، شمالي شرق محافظة الجوف.

واندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من المليشيا الحوثي التسلل باتجاه، مواقع في جبهة العقبة ، طبقا لموقع الجيش.

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وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا المتمردة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

بالتزامن قصفت مدفعية الجيش، مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.

إلى ذلك اسقطت قوات الجيش، اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة، في منطقة "الجرعوب"، بمديرية المتون، غربي المحافظة.