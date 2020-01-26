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عدن - ياسمين التهامي - أطلقت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء التابعة للحكومة الشرعية اليوم الاحد، نداء انسانيا الى كافة المنظمات الانسانية والاقليمية والمحلية للتدخل السريع للاستجابة الانسانية السريعة لمساعدة النازحين من المناطق القريبة من الاشتباكات شرق صنعاء الى محافظة مأرب والنازحين من مخيم الخانق بصنعاء الذي استهدفته مليشيا الحوثي الانقلابية بالقذائف رغم انه يبعد عن مناطق الاشتباكات بأكثر من 50 كم.

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ورد للتو: السلطة المحلية الشرعية بصنعاء تطلق نداء استغاثة وتدعو لتدخل سريع وعاجل



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واكدت السلطة المحلية في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ اللواء عبدالقوي شريف، على حاجة الأسر النازحة لخيم الايواء والمساعدات الغذائية والدوائية، لتخفيف معاناتهم في النزوح بشكل عاجل.

ودانت السلطة المحلية لمحافظة صنعاء تعمد مليشيا الحوثي استهداف قرى ومنازل المواطنين القريبة من مناطق الصراع واستهداف مخيم الخانق للنازحين بشكل متعمد الذي يضم ما يقارب 1500 اسرة نازحة، رغم بعده عن مناطق الصراع، بهدف تعميق المعاناة الانسانية للمواطنين.