الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الأحد

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 0.7 % عند 8327 نقطة (- 59 نقطة)، مواصلًا هبوطه لرابع جلسة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” اليوم الأحد بنحو (0.44 %) عند 34.30 ريال للسهم .

فيما تصدر سهم “كيان السعودية” تراجعات اليوم بأكثر من 4 % عند 10.16 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 167.4 مليون ريال في الربع الرابع 2019.