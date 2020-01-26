بعد استمرار تفشي فايروس كورونا الجديد.. السفارة السعودية تدعو رعاياها لمغادرة الصين

دعت السفارة السعودية في الصين -في بيان أصدرته اليوم (الأحد)- رعاياها من المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين إلى مغادرة البلاد؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم بعد استمرار تفشي فايروس “كورونا الجديد”. وأكدت السفارة في بيانها أن قرار المغادرة اختياريّ، وهو موجّه لمن يرغب في ذلك من المواطنين. كما جددت السفارة التوصية بالحرص على الإجراءات الوقائية وتعليمات السلامة الصحية، والبقاء في محلّ الإقامة إلى حين موعد المغادرة (الاختيارية).

وحثت السفارة المواطنين الموجودين خارج الصين والراغبين في زيارتها لأي غرض على التريث في ذلك، وتأجيل زيارتهم. وفي سياق متصل، نصحت القنصلية السعودية في هونج كونج المواطنين الزائرين والمقيمين بالمغادرة، والراغبين في القدوم بالتأجيل، كما دعت الطلبة الدارسين إلى التنسيق مع الملحقية وعدم العودة حتى تحسن الأوضاع. وكان سفير المملكة لدى الصين تركي الماضي قد أشار إلى أن منطقة أوهان الموبوءة يقيم بها 10 طلاب سعوديين، ويجري العمل على إخلائهم، مشيراً إلى أنه لم تُسجل أي إصابة بين السعوديين المقيمين في الصين. كما لفت السفير إلى أن السفارة تنسق جهود المغادرة للمواطنين الراغبين في ذلك، مفيداً بأن الأولوية ستكون للعائلات والأطفال. وتعمل السفارة في بكين والقنصليات في كلّ من هونج كونج وقوانجو على تنسيق الجهود لتوفير الرعاية والإرشاد للمواطنين السعوديين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية والمناطق الإدارية التابعة لها.