ضبط 1.5 طن من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر في سوقين الرياض

شنّت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة على أسواق الأسماك بمدينة الرياض، وضبطت أسماكا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأسماكا من دول محظور الاستيراد منها، وغشا وتسترا تجاريا.

وأوضحت الوزارة أن الحملة استهدفت سوقي البطحاء والمربع للأسماك وبعض ثلاجات الأسماك، بالتعاون مع إدارة الثروة السمكية، وصحة البيئة بأمانة المنطقة ومكافحة التستر بوزارة التجارة، وعدد من الجهات المعنية. وأضافت أنه صودر وأُتلف خلال الحملة 1.5 طن تقريبا من الأسماك الفاسدة، مؤكدةً أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل دائم ومفاجئ في جميع مناطق المملكة.