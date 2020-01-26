أول إجراء رسمي تجاه راعي الإبل المتسبب في حادث الخرج.. والكشف عن المخالفات التي ارتكبها

ألقت الجهات المعنية القبض على “راعي إبل” بعد تداول مقطع فيديو أمس يظهر عبور قطيع من الإبل لطريق عام أمام السيارات، الأمر الذي أدى إلى توقف الحركة المرورية، وأسفر عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين .

وتضمنت المخالفات التي ارتكبها الشخص الموقوف إقدامه على قطع الإشارة المرورية، ومنع وعرقلة الحركة المرورية، وتمكينه لإبله من قطع الطريق العام، وتهوّره في القيادة؛ مما تَسبّب في حادث مروري.

وتداول نشطاء ومغردون أمس مقطع فيديو يظهر مجموعة من الإبل وراعيهم الذي سمح لهم بعبور الطريق فجأة أمام السيارات ولم يكترث بخطورة ما يفعله كما شرع في تسريع حركتها على الطريق، الأمر الذي أدى إلى اصطدام مركبتين.