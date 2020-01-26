الجمارك السعودية: تعدل كمية السجائر المسموحة إدخالها لكل شخص

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قال نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك سليمان التويجري – اليوم (الأحد) – إنه سيُسمح للفرد الواحد بإدخال 100 علبة من السجائر أو 10 كروز.

وأوضح -في تصريح لجريدة “الاقتصادية”- أن هذا القرار اتُّخذ الأسبوع الماضي باتفاق بين كل من هيئة الجمارك ووزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والجهات المعنية الأخرى.

وأكد التويجري أن الضرائب المحصّلة على منتجات التبغ لن تتأثر، مشيراً إلى أن الجمارك لديها أسعار معيارية لمنتجات التبغ بغض النظر عن تكلفة شرائها، وأن الضرائب مبنية على الأسعار المعيارية.

يُذكر أنه في السابق كانت الهيئة العامة للجمارك تسمح بدخول 200 سيجارة (1 كرز) و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجارًا للفرد البالغ.

