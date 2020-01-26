بالفيديو: سائق يدهس طفلة صغيرة في أحد الأحياء بالمملكة ويفشل في الهروب

︎ . تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة دهس سيارة لطفلة صغيرة في أحد الأحياء بالمملكة ومحاولة السائق الهروب بعد الحادث .

وأظهر الفيديو سيارة تسير في طريق فرعي بين المنازل وبسرعة بطيئة، لكن سائقها لم يلاحظ الطفلة الصغيرة التي ركضت باتجاه سيارته وقام بدهسها.

وبعدما شعر السائق بصدم الفتاة توقف مباشرة، وقام بسحبها من تحت السيارة، ووضعها على جانب الطريق، وصعد لسيارته محاولا الفرار، قبل أن تتوقف أمامه سيارة أخرى ، ويتجه سائقها نحو الطفلة لمعرفة مصيرها.

فيما لم يتضح مصير الطفلة ، أو التأكد من تاريخ وقوع الحادث .





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