«الأرصاد» عن طقس الاثنين: موجة باردة ورياح سطحية مثيرة للأتربة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يستمر الطقس البارد على معظم مناطق المملكة غدًا الاثنين.

وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير صادر عنها اليوم، إن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأجزاء الساحلية منهما، تتأثر، غدًا الاثنين، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأشارت «الأرصاد» إلى تأثر معظم مناطق المملكة بموجة من الطقس البارد، فيما لم تستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، فيما يرتفع الموج مترًا حتى مترين ونصف.

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، فيما يرتفع موجه مترًا حتى مترين ونصف.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على معظم مناطق المملكة:

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