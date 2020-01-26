بالفيديو.. تجمد المياه بجوار المسجد النبوي من شدة البرودة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يعكس مدى تأثر معظم مناطق المملكة بموجة قطبية شديد البرودة، أدت إلى تجمد المياه في الهواء الطلق.
ومن خلال فيديو مدته 17 ثانية، يظهر شخص بجوار المسجد النبوي، يتحسس بأصابعه المياه بعد تأثرها بموجة الصقيع والبرد، وتحولها إلى كتلة من الثلج.
وفي تعليقه على الأحوال الجوية، التي تمر بها المملكة في هذه الأيام، قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن المملكة تشهد رياحًا قوية على عدة مناطق، بدأت من الجمعة الماضية، ناصحًا بعدم القيام بالرحلات في الشمالية وتبوك والجوف وحائل، مشيرًا إلى تساقط ثلوج عليها.
في ذات الإطار، أشار الباحث في الأحوال الجوية أبوعبد الرحمن الحربش الصخري، إلى أن مناطق بالمملكة تتأثر بموجات شديدة البرودة تتدنى خلالها درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر.
وأضاف أن الحالة الجوية تلك، تتدنى خلالها درجات الحرارة الصغرى (الصباح الباكر) إلى تحت الصفر في مناطق شمال ووسط المملكة ونواحي الصمان والحفر وأجزاء من منطقتي المدينة ومكة.
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