رئيس «الشورى»: السعودية تحرص على مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف عالميًا

يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المجلس لأعمال الدورة الـ «15» لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في عاصمة بوركينا فاسو واجادوجو.

وأكد رئيس المجلس، أن المملكة تحرص على دعم العمل البرلماني الإسلامي المشترك؛ انطلاقًا من دعمها المستمر لمنظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها عام 1389 هـ؛ لتحقق أهدافها النبيلة، مؤكدًا حرص المملكة الدائم على مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف في المنطقة والعالم أجمع.

وأوضح «آل الشيخ»، أن مجلس الشورى يعد عضوًا فاعلًا في هذا الاتحاد ويحرص بمشاركته في المؤتمر إلى إيضاح مواقف المملكة العادلة في الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، والمساهمة في الوقوف أمام محاولات التدخل في شؤون الدول الإسلامية والعربية، ودعمًا لوحدة الصف الإسلامي.

وشدد رئيس مجلس الشورى على اهتمام المملكة بتعزيز العمل الإسلامي والبرلماني لتوحيد كلمة المسلمين لمواجهة التحديات، ونصرةً للقضايا الإسلامية والدفاع عنها، وتحقيق ونشر الأمن والسلام والاستقرار في جميع الدول الإسلامية والعربية، لما تحتله من مكانة رائدة في العالم الإسلامي، وكونها ذات ثقل سياسي بما تقوم به من دور مهم في المجتمع الدولي، والتأثير في المحافل السياسية والبرلمانية الإقليمية والعالمية.

كما يُذكر أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد تأسس عام 1999م ويضم حاليًا 54 مجلسًا ومن أبرز أهدافه تعزيز مبدأ الشورى في جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وتحقيق التعاون والتنسيق بين مجالس الدول الأعضاء في المحافل والمنظمات الدولية، وتدعيم الاتصال والتعاون والتنسيق مع المنظمات البرلمانية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

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