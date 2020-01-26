«المرور» يحذر من قيادة المركبات بدون أنوار داخل الأنفاق

أعلن «المرور السعودي»، مساء اليوم الأحد، أن إطفاء الأنوار داخل الأنفاق يُعد مخالفة مرورية قيمتها من 500 إلى 900 ريال.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال المرور السعودي، إن «استخدام أنوار المركبة عند القيادة داخل الأنفاق، ضروري للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين»، مؤكدًا أن قيادة المركبة بدون أنوار داخل الأنفاق تُعَد مخالفة مرورية، يُعاقب عليها القانون.

في السياق ذاته، أكد المرور السعودي إمكانية قيادة المقيم للسيارة في حال حصوله على رخصة دولية أو أجنبية سارية المفعول من دولته.

جاء ذلك ردًّا على استفسار تلقاه «المرور السعودي»، عبر موقع تويتر من أحد متابعيه، قال فيه: «هل يستطيع زائر سوري قيادة السيارة داخل المملكة مع العلم بأن لديه رخصة دولية؟».

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ووفق «المرور السعودي»، يجوز قيادة المركبة برخصة قيادة دولية أو أجنبية سارية المفعول، صادرة من دولة السائق، إذا كان زائرًا ولمدة سنة من تاريخ دخوله.

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