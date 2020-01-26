الأرصاد: رصد مخالفات بيئية بجازان واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، رصد العديد من المخالفات البيئية بمدينة جازان، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد»: «استمرار جولات التفتيش على المنشآت بمدينة جازان، ورصد مخالفات بيئية تتمثل في (عدم وجود خزان حماية أسفل خزان الوقود - تسرب مادة الديزل- وجود مخلفات صلبة في بيئة العمل)»، مؤكدةً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، عن مصادرة وإتلاف نحو 1.5 طن من الأسماك الفاسدة، إضافة إلى العديد من المخالفات المتنوعة التي تم ضبطها خلال حملة قامت بها على أسواق الرياض.

وفي بيان لها، قالت الوزارة، إنها خلال حملةٍ قامت بها على أسواق الأسماك بمدينة الرياض، ضبطت عددًا من المخالفات، تنوعت بين بيع أسماك مجهولة المصدر، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأسماك مصدرها دولٌ محظور الاستيراد منها، بجانب مخالفات في الغش التجاري، وحالات تستر في بيع وتداول الأسماك، وسوء التخزين والنظافة.

وأوضحت الوزارة أن الحملة التي تركزت على سوقي «البطحاء» و«المربع» للأسماك وبعض ثلاجات الأسماك؛ جاءت بالتعاون بين كلٍّ من الإدارة العامة للثروة السمكية، وفرع الوزارة بمنطقة الرياض، وصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض، إضافة إلى مكافحة التستر بوزارة التجارة، ومكتب العمل، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وجمعية حماية المستهلك، وبمشاركة قوة أمنية من شرطة منطقة الرياض.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال الحملة مصادرة وإتلاف طن و470 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة، وتسييح أسماك مجمدة، وضبط حالات تستر ومخالفات عمل، مؤكدةً أن هذه الحملات التفتيشية مستمرة بوتيرة دائمة ومفاجئة في جميع مناطق المملكة.

وأهابت الوزارة بالمستثمرين في تجارة الأسماك التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

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