بالفيديو.. «مرور جازان» يطيح بسائق فحَّط في حديقة عامة بالداير

تمكنت دوريات المرور السرية بمنطقة جازان، اليوم الأحد، من الإطاحة بشاب مارس التفحيط داخل إحدى الحدائق العامة في محافظة الداير بالقطاع الجبلي شرق منطقة جازان وحجز مركبته.

ورصدت الدوريات الأمنية بيانات السيارة التي مكَّنتها من الوصول إلى هوية المخالف الذي أحيل إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات الرادعة بحقه.

من جانبه، قال مدير مرور منطقة جازان العميد راشد الغامدي، في تصريحات لـ«عاجل»، إن دوريات المرور نجحت في الكشف عن هوية السائق المسجلة ضده قضية التفحيط في حديقة عامة بمحافظة الداير والقبض عليه، مؤكدًا أنه سيُحال، بعد استكمال الإجراءات معه، إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

وأكد العميد الغامدي أن «المستهترين بالأنظمة المرورية وممارسي التفحيط، سيتخذ بحقهم كافة الإجراءات اللازمة، وستطبق عليهم العقوبات الصادرة عن هيئة الجزاءات وفقًا لسجل المخالفات.

وأوضح أن إدارة مرور جازان تتابع باستمرار الحركة المرورية في جميع المحافظات، وترصد وتوثق المخالفات المرورية التي تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطرقات دون تهاون.

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وقدم الغامدي شكره وتقديره لمنسوبي إدارة مرور جازان وفروعها، على جهودهم المثمرة التي حققوها بتميز باهر، متمنيًا لهم المزيد من التميز والعطاء.

وحصلت «عاجل» على مقطع فيديو وصور توضح مشاهد مثيرة لقائد سيارة يمارس التفحيط بحركات جنونية في حديقة عامة، غير مبالٍ بالمتنزهين وزوار الحديقة حتى النساء والأطفال، ودون مبالاة بعواقبها ولا بالأنظمة المرورية؛ الأمر الذي استدعى فرق المرور إلى تكثيف الجهود لتتبع هويته وبياناته وسرعة القبض عليه في أقل من 24 ساعة.

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