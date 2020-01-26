لليوم الثاني على التوالي.. إدارات تعليمية توجه بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير الحصة الأولى

لليوم الثاني على التوالي، وجهت عدة إدارات تعليمية في مناطق مختلفة بالمملكة، بإجراءات تواجه بها استمرار موجة البرد الشديدة التي تشهدها أجزاء المملكة في تلك الأيام.

واتفقت إدارات التعليم على سعيها من وراء تلك الإجراءات الحفاظ على سلامة الجميع طلابًا وطالبات ومنسوبي العملية التعليمية ومنسوباتها، بحسب ما نشرته من توجيهات على حساباتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد واليوم الاثنين.

إلا أنها انقسمت قسمين من حيث نوع الإجراءات التي اتخذتها؛ فمنها مَن أوقف الاصطفاف الصباحي وأخَّر الحصة الأولى، ومنها من أوكل مديرها العام إلى قائدي وقائدات مدارسها صلاحية اتخاذ ما يلزم لحفظ سلامة جميع أفراد العملية التعليمية بها.

وبقي قرار مديرية التعليم بكل من الرياض والطائف معلقًا لليوم الاثنين، بعدما تم تأخير الحصة الأولى بكل مدارسهما أمس الأحد.

وتقدم لكم صحيفة «عاجل» تقسيمًا للتعرف على قرار كل مديرية تعليمية في مختلف محافظات المملكة:

أولًا- إيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير الحصة الأولى مع بقاء ميعاد الخروج دون تغيير:

1- القصيم: حتى الساعة 8:30 صباحًا - يوم الاثنين.

2- عنيزة: حتى الساعة 8:30 صباحًا - يوم الاثنين.

3- الحدود الشمالية: حتى الساعة 9:00 صباحًا - يومي الاثنين والثلاثاء.

4- الزلفي: حتى الساعة 8 صباحًا - طوال أيام الأسبوع.

5- حائل: حتى الساعة 9 صباحًا - يوم الاثنين.

6- الجوف: حتى الساعة 8:30 صباحًا - يوم الاثنين.

7- تبوك: حتى الساعة 8:30 صباحًا - طوال أيام الأسبوع.

8- الرس حتى الساعة 8:30 صباحًا - يوم الاثنين.

ثانيًا- توكيل صلاحية تأجيل موعد الاصطفاف أو تأجليه إلى قادة المدارس:

1- عسير.

2- حفر الباطن.

3- المجمعة.

4- المدينة: مع رعاية الطلبة ذوي الظروف الخاصة.

5- القويعية.

6- الدوادمي: يشمل تناول وجبة الإفطار في فناء المدرسة.

7- الخرج.

8- نجران.

9- الرياض: دون تحديد إذا كان تأخير اليوم الدراسي سيكون الأحد فقط، أم يمتد إلى غد الاثنين أو باقي أيام الأسبوع.

10- الطائف: دون تحديد إذا كان تأخير اليوم الدراسي سيكون الأحد فقط، أم يمتد إلى غد الاثنين أو باقي أيام الأسبوع.



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