«كورونا» يضرب معظم أسواق الأسهم في المنطقة.. وهبوط جماعي للمؤشرات الرئيسة

تعرضت معظم أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج لضغوط، اليوم الأحد، بسبب تراجع الأسهم الأمريكية وهبوط أسعار النفط؛ نتيجة مخاوف من انتشار فيروس كورونا خارج الصين، مما قد يحد من حركة السفر والطلب على النفط. حسبما أفادت «رويترز».

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفي شخص في العالم، وأدى لوفاة 56 شخصًا في الصين. وقد أغلق مزيج خام «برنت»، أول أمس الجمعة، على 60.69 دولار بانخفاض 1.35 دولار ما يعادل نسبة 2.2 %.

وفي السعودية، أغلق المؤشر الرئيس لسوق الأوراق المالية، منخفضا 0.7 %، وهبط «مصرف الراجحي» 0.6 %، وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»1.2 %.

وتراجع سهم «كيان للبتروكيماويات»، بنسبة 4.3 %، مسجلًا أكبر خسارة، منذ أبريل الماضي، كما نزل سهم «الأسمدة العربية » بنحو 2.3 %.

وهبط مؤشر دبي 0.6 %، متأثرًا بتراجع بنك دبي الإسلامي 1.4 %، في حين هبط سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.7 %.

ونزل المؤشر القطري 0.4 %؛ بفعل هبوط سهم «مسيعيد للبتروكيماويات» 1.7 %، وهوى سهم «بنك الدوحة» 2.5 %؛ ليكون أكبر الخاسرين.

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وفي أبوظبي، نزل المؤشر العام 0.3 %، وخسر سهم «بنك أبوظبي الأول» 0.3 %، و«اتصالات» 0.2 %. ولقي المؤشر بعض الدعم من مصرف «الشارقة الإسلامي»، الذى ارتفع ثلاثة بالمئة، بعدما سجل أرباحا سنوية أعلى.

ونزل المؤشر المصري 0.1 % وفقد سهم «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار» 2.3 %، و«مستشفى كليوباترا» 2.6%.

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