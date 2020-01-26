الربيعة يبحث مع السفير البريطاني التعاون في إغاثة المحتاجين بالعالم

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض، اليوم الأحد؛ السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس.

واطلع السفير البريطاني، خلال اللقاء، على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في العالم، خصوصًا اليمن، إضافة إلى البرامج الإغاثية التي ينفذها المركز بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية.

وناقش الجانبان الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والعلاقات الاستراتيجية العميقة التي تجمع بين المركز ووزارة التنمية البريطانية، وسبل تعزيزها.

وأبدى كوليس إعجابه بالمستوى المتطور للمركز، وعمله المتواصل لإغاثة المتضررين في أنحاء المعمورة.

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