القنصلية في قوانجو تدعو المواطنين لسرعة مغادرة الصين لاستمرار تفشي كورونا

دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في قوانجو، جميع المواطنين الموجودين في الصين بالمغادرة؛ نظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقالت القنصلية في بيان لها، اليوم الأحد: «حرصًا من القنصلية على سلامة كل المواطنين ونظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا الجديد في جمهورية الصين الشعبية، تأمل القنصلية من المواطنين الموجودين في الصين بالمغادرة لمن يرغب في ذلك، حفاظًا على سلامتهم».
وتابعت القنصلية، في بيانها: «نأمل من المواطنين في المملكة والراغبين بالقدوم إلى الصين لأي غرض كان (عمل أو دراسة أو زيارة) بالتريث في ذلك».
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