بالصور.. الأمير سعود بن نايف يلتقي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية

التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأحد، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة نوال بنت رفعت البواردي.

ونوّه بما توليه القيادة الرشيدة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، عبر التحديثات التي شملت العديد من الأنظمة، ودعمها للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية العمل على توعية المجتمع بما كفلته الدولة عبر منظومة مؤسساتها من حقوق للأفراد، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين، والإعلام عن وسائل التواصل مع الهيئة لرفع الشكاوى أو طلب المساعدة القانونية.

وأشاد بما تبذله الهيئة وأجهزة الدولة المختلفة من جهود لإنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة «يحفظها الله» في تمكين كل فرد من حقوقه التي كفلها له الشرع والنظام، متمنيًا للبواردي وزملائها التوفيق.

من جهتها عبّرت البواردي، عن الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به من كلمات توجيهية، وحرصه على مواصلة الجهود نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، موضحةً أن الفرع سيواصل العمل وفق استراتيجية الهيئة، ومتابعة اختصاصاتها في المنطقة.

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